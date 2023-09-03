تيهوساي: “لجنة المنفي” لم تعد مهمة بعد توحيد المركزي

قلل الناشط السياسي موسى تيهوساي من أهمية اللجنة المالية العليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال تيهوساي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏من غير المرجح أن يسفر اجتماع لجنة المنفي في سبها عن أي جديد بشأن تحسين الخدمات في الجنوب”.

وأضاف: “والهدف منه محاولة لإظهار أن اللجنة ليست كالأجسام الأخرى التي تنظر لفزان كجزء من الأعباء عليها”، مستكملا: ” وبعيدا عن الشعارات وتصريحات المنفي من الواضح أن اللجنة لم تعد مهمة أبدا بعد توحيد المركزي وحصول الأطراف القوية على إمكانية الوصول لأموال المركزي، والعبرة بالنتائج”.