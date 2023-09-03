الصحة: 112 حالة تسمم غذائي في الخمس

بلغ إجمالي حالات التسمم الغذائي التي وصلت لمستشفى الخمس التعليمي، على مدى يومين، 112 حالة بينهم 59 حالة دخلت أقسام الإيواء، من بينهم 17 طفلًا،وفق ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة.

وجاءت حالات التسمم الغذائي بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح،حيث قامت وزارة الصحة وعلى الفور بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وقامت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ بتوزيع حالات الإيواء على المستشفيات،27 حالة بمستشفى الخمس التعليمي،حالتان بمركز زليتن الطبي،8 حالات بمستشفى سوق الخميس العام،15 حالة بمستشفى طرابلس المركزي ،و7 حالات بمستشفى طرابلس الجامعي.

واكدت الوزارة أن الفرق الطبية جمعت عينات سريرية من الحالات المصابة بالتسمم وفي انتظار النتائج المخبرية، لتحديد المصدر المشترك المسبب لحدوث هذه الحالات.