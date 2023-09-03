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اقعيم يتابع الوضع الأمني داخل بنغازي

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

عقد وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فرج اقعيم، اجتماعا مع مُدير مُديرية أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ، ومُدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية لواء، صلاح الخفيفي.

وجاء الاجتماع لمُناقشة بنود وتفاصيل مُتعلقة بالوضع الأمني داخل نطاق اِختصاص مدينة بنغازي.

كما تطرق الاجتماع إلى سير عمل الخطط الموضوعة ومدى نجاح نتائجها في الشارع العام لفرض الأمن ومُكافحة الجريمة والقضاء على الظواهر السلبية ومُلاحقة الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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