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“باتيلي” يبحث مع “السايح” الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

عقد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، اجتماعًا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات في ليبيا

وأكد اللقاء على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني قابل للتنفيذ لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة في البلاد، كما تم التأكيد أيضًا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية وتعزيز نظمها لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وتم مناقشة  آخر المستجدات في استعدادات الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، وأشاد رئيس المفوضية بالجهود المبذولة في تطوير أنظمتها لتنفيذ العمليات الانتخابية.

 

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الوطن الليبية

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