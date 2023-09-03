القبض على مصري يستغل جواز سفر ليبي يخص زوجته المتوفية

تمكن “مركز شرطة الحدائق” بمدرية امن بنغازي من القبض على مصري الجنسية بحوزته ثلاثة جوازات سفر مصرية مزورة ورخصة قيادة ليبية مُزورة بالإضافة إلى جواز سفر ليبي يخص زوجته المتوفية .

إستجابةً لشكوى مواطن ليبي الجنسية ضد زوج شقيقته المصري الجنسية كونه قام بسبه وشتمه بعبارات غير،أخلاقية وتهديده وأضاف أيضا أنه يستغل جواز سفر زوجته المتوفية (أخت الشاكي) وقام بتزوير إجراءات الإقامة على زوجته المتوفية .

وتم عرض المحضر على النيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الحدائق لواء رمضان الزاوي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات مقدم محمد الجحاوي تم خروج أعضاء التحري للتحري وضبط المشكو فيه وباشر أعضاء التحريات في جمع المعلومات والتحري عن الشخص المطلوب .

وأسفرت جهودهم عن ضبطه على متن مركبة آلية نوع هيونداي توسان اللون أخضر وتم الإنتقال به إلى المركز وبتفتيشه إحترازياً تم العثور على ثلاثة جوازات سفر مصرية تحمل إسمه ورخصة قيادة ليبية مُزورة تحمل إسمه وتوكل عن زوجته المُتوفية .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ص.ع من مواليد 1982 مصري الجنسية وإعترف بالآتي 1 تزوير إقامة على زوجته الليبية المُتوفية 2 تزوير توكيل عن زوجته المتوفية مستخدماً جواز سفرها 3 قيامه بتزوير رخصة ليبية تحمل إسمه 4 تزوير عقد بيع المركبة الألية التي ضُبط على متنها وكما مذكور بالعقد أنه ليبي الجنسية 5 تزوير جوازات السفر المصرية التي ضُبطت بحوزته .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته موقوفاً إلى النيابة العامة .