تصريح عاجل لوزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن منحة الزوجة والابناء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لبدء صرفها للمستفيدين، حسب ما نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق، صرح وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية فرج مجاهد، لمنصة فواصل، أنه تم إحالة القيمة المالية لمنحة الأبناء إلى المصارف اليوم الأحد لإدراجها في الحسابات تدرجياً.

وأضاف الوكيل أنه سيتم شحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عام غداً الإثنين إن لم يحدث أي طارئ.