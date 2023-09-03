مفوضية الانتخابات تطلق دورة تدريب جديدة لسفيرات التوعية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، دورة تدريب جديدة لسفيرات التوعية الانتخابية، بعنوان «المرأة والانتخابات» تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية، وتستهدف 20 سفيرة من مختلف مناطق ليبيا..

وفي الشأن، أعربت عضو مجلس المفوضية رباب حلب في كلمتها بفعاليات افتتاح الدورة، عن تقديرها للروح الوطنية للسفيرات ووعيهن العالي بدورهن في ترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية، مشيدة بجهودهن ودورهن الفاعل في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

وأشارت حلب إلى تطوير مشروع السفيرات والمستويات التدريبية المتعددة التي توفرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل الرفع من مهاراتهن في مجالات التوعية الانتخابية.

وافتتحت برنامج التدريب رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت، موضحة أهداف البرنامج التدريبي الجديد للرفع من قدرات السفيرات في مجال التدريب ومهارات التواصل وتصميم حملات التوعية الانتخابية واستراتيچية برنامج «بريدج» في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية يجري تنفيذها بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي، وتستمر على مدى 5 أيام، منوهة بأنه ستعقبها دورة أخرى ستنطلق الأسبوع المقبل تستهدف 25 سفيرة أخرى من مختلف المناطق. وفق منشور المفوضية عبر صفحتها على موقع فيسبوك.