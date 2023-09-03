توقف إمدادات المياه من مصراته حتى القره بوللي للصيانة

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة، إيقاف الإمداد المائي بالمسار الشرقي المغذي للمناطق الواقعة من مصراتة حتى القربوللي لغرض الصيانة.

وأوضحت الإدارة، أن إيقاف الإمداد المائي جاء بسبب تسريبات مائية نتيجة الاعتداءات والوصلات غير القانونية على المسار، منوهة بأن عمليات الصيانة على المسار الشرقي تحتاج حوالي سبعة أيام ابتداء من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر.

وأكدت إدارة الإنتاج بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، أن مدينة طرابلس لن تتضرر من عمليات الصيانة حيث سيتم تزويدها عبر المسار الاوسط.