إيقاف الإمداد المائي عن مناطق المسار الشرقي من مصراتة حتى القره بوللي

العنوان-طرابلس

أعلنت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم الأحد، إيقاف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بالنهر الصناعي من مصراتة شرقًا حتى القره بوللي غربًا، لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال صيانة بالمسار.

وأوضحت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة أن إيقاف الإمداد المائي جاء بسبب تسريبات مائية نتيجة الاعتداءات والوصلات غير القانونية على المسار.

ولفتت الإدارة بأن عمليات الصيانة على المسار الشرقي تحتاج حوالي سبعة أيام ابتداء من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر.

وأكد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة أن مدينة طرابلس لن تتضرر من عمليات الصيانة حيث سيجري تزويدها عبر المسار الأوسط.