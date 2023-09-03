ليبيا.. توقف الإمداد المائي من مصراتة شرقا حتى القره بوللي غربا

توقف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بالنهر الصناعي من مصراتة شرقا حتى القره بوللي غربا، لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال صيانة بالمسار.

وقالت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، في بيان نشرته إدارة النهر الصناعي عبر صفحتها على فيسبوك، إن إيقاف الإمداد المائي جاء بسبب «تسريبات مائية نتيجة الاعتداءات والوصلات غير القانونية» على المسار.

وأضافت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، أن عمليات الصيانة على المسار الشرقي تحتاج حوالي سبعة أيام ابتداء من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر.

فيما أكد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة أن مدينة طرابلس لن تتضرر من عمليات الصيانة حيث سيجري تزويدها عبر المسار الأوسط.