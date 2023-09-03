السايح وباتيلي يشددان على ضرورة استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”في تغريدة عبر منصة “اكس”: التقيت اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”. وشددنا على الحاجة استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

وأضاف باتيلي قائلا”: أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي..

وأشار إلى أن السايح قد أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

وفي سياق تغريدته أثني “باتيلي” على دور المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية.