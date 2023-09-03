على رأسها ملف الانتخابات..مباحثات بين تكالة وباتيلي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة ،الأحد، بمقر المجلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة،أن اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.