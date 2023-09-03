رئيس الحكومة الليبية يصدر تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في سلوق

وصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد رفقة رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي وعضو اللجنة فرج اقعيم إلى مدينة سلوق غرب مدينة بنغازي للوقوف عن كثب على احتياجات المنطقة ومتابعة أوضاع الخدمات فيها.

واطلع حماد خلال الزيارة الميدانية الأحد على عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاج لصيانة عاجلة، كما استمع إلى شكاوى سكان المنطقة حول الطرق المتهالكة.

وأصدر حماد تعليماته ببدء أعمال إعادة الإعمار والصيانة في مدينة سلوق وحل المختنقات التي تعاني منها المدينة وصيانة عدد من المدارس والطرق.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة الإعمار السيد حاتم العريبي: اللجنة اعتمدت عددا من المشاريع ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذها في سلوق.