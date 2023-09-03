المبعوث الأممي يناقش مع لجنة “5+5” التحديات الأمنية الراهنة في ليبيا

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التحديات الأمنية الراهنة، والحاجة لمؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة.

وأضاف باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “x”، أن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ناقش التحديات الأمنية الراهنة، وخاصة الأحداث المأساوية الأخيرة في طرابلس.

وتابع باتيلي، أن النقاشات تطرقت أيضا إلى قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة.

وأمس السبت، أكد باتيلي خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية إجراء الانتخابات الليبية «في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.