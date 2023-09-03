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“تكالة” يبحث مع “باتيلي” تطورات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس الدولة، “محمد تكالة”  ، بمقر المجلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا، وكان ملف الانتخابات من أبرز المواضيع على الجدول، إلى جانب مناقشة مخرجات لجنة 6+6 ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وتم أيضًا مناقشة سبل تهيئة بيئة وظروف ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمان قبول نتائج هذه الانتخابات من قبل جميع أطراف العملية السياسية.

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الانتخابات العملية السياسية عبد الله باثيلي ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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