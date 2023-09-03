حسين بن عطية: كلام “الطرابلسي” في ميدان الشهداء “دروشة” وغير مسؤول

أكد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن كلام وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” في ميدان الشهداء بأن الديمقراطية متاعه سمحت بمظاهرات بني وليد و ترهونة.. كلام دروشة و غير مسئول.

وأضاف “بن عطية” في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: مجتمع بني وليد وترهونة خارج سلطة الدولة في الغالب ومازال ولاءه للقذافي. وفقا لقوله.

وتابع قائلا: ياوزير الداخلية لو لديك قدرة على قمعهم أعتقد انك لم تتأخر مثل ما قمعتةالمظاهرات في ميدان الشهداء وهذا فعل مخزي ومشين، مضيفا ونحتاج كلام مسؤول.

واختتم منشوره قائلا: الخضر خوتنا في الوطن ولا داعي للمتاجرة بإنتماءهم السياسي، متابعا: احكيلنا على ديمقراطية تواصل الحكومة مع “الكيان الصهيوني”.