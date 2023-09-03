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حسين بن عطية: كلام “الطرابلسي” في ميدان الشهداء “دروشة” وغير مسؤول

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن كلام وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” في ميدان الشهداء بأن الديمقراطية متاعه سمحت بمظاهرات بني وليد و ترهونة.. كلام دروشة و غير مسئول.

وأضاف “بن عطية” في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: مجتمع بني وليد وترهونة خارج سلطة الدولة في الغالب ومازال ولاءه للقذافي. وفقا لقوله. 

وتابع قائلا: ياوزير الداخلية لو لديك  قدرة على قمعهم أعتقد انك لم تتأخر مثل ما قمعتةالمظاهرات في ميدان الشهداء وهذا فعل مخزي ومشين، مضيفا ونحتاج كلام مسؤول.

واختتم منشوره قائلا: الخضر خوتنا في الوطن ولا داعي للمتاجرة بإنتماءهم السياسي، متابعا: احكيلنا على ديمقراطية تواصل الحكومة مع “الكيان الصهيوني”.

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حسين بن عطية

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صحيفة الساعة 24

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