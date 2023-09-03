حمّاد يصدر تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في سلوق

وأصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب،أسامة حماد تعليماته ببدء أعمال إعادة الإعمار والصيانة في مدينة سلوق وحل المختنقات التي تعاني منها المدينة وصيانة عدد من المدارس والطرق.

جاء ذلك خلال زيارته للمدينة رفقة رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي وعضو اللجنة فرج اقعيم،حيث اطلع على عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاج لصيانة عاجلة، كما استمع إلى شكاوى سكان المنطقة حول الطرق المتهالكة.

من جهته أكد رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي،أن اللجنة اعتمدت عددا من المشاريع ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذها في سلوق.