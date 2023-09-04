“قادربوه” يناقش الأعمال المتعلقة بآلية سير العمل في هيئة الرقابة

الوطن|متابعات

عُقد و ئيس هيئة الرقابة الادارية “عبد الله قادربوه“، اجتماع مع مديري الإدارات العامّة والفرعية والمكاتب؛ لبحث ومناقشة كافةالأعمال المتعلقة بآلية سير العمل، والوقوف على العراقيل والمشاكل؛ بغية إيجاد حلول ناجعة لها.

وشدّد قادربوه على أهميّة إنهاء كافة المشاكل الإدارية والمالية للأعضاء والموظفين، من خلال قيام لجنة شؤون الموظفين باختصاصاتهاالمسندة لها وفق القانون.

وعبر بأهمية المكاشفة في توضيح كافة الإجراءات المتوقفة، ووجوب حلها بطرق قانونية، وتلافي ما تم الوقوع فيه من أخطاء سابقة، ومشيرا إلى ضرورة انعقاد النقاشات الهادفة؛ لما لها من أهمية في تصحيح كافة الملفات، وتمهيد الطريق أمام تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2022-2025م دون حدوث عوائق من شأنها أن تحول دون تنفيذها بكل سلاسة ويسر.