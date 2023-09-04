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تكالة وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6. .

ووفق تغريدة لباتيلي على منصة “اكس” أضاف فيها قائلا: اتفقت مع “تكالة” على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

وتابع قائلا: شددنا كذلك على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

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باتيلي تكالة

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صحيفة الساعة 24

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