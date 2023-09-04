ليبيا الان

الحكومة الليبية تقدم دفعة جديدة من المعدات لتحسين شبكات المياه في عدة مدن ليبية

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
سلمت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية شاحنات وتجهيزات ومولدات تعزيزاً لشبكات المياه في مدن طبرق ومسوس وسبها وتازربو وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير البنية التحتية للمياه وتحسين الخدمات المائية للمواطنين.

وبدوره شدد رئيس مجلس الوزراء “أسامة حماد” على أن هذه المعدات تهدف إلى حل المشكلات المرتبطة بقطاع المياه وضمان توفير المياه بشكل مستدام للمواطنين،  من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة، حيث من المخطط تقديم دفعات أخرى لتعزيز البنية التحتية للمياه في المدن الليبية

الوسوم

البنية التحتية الحكومة الليبية رئيس مجلس الوزراء شاحنات وتجهيزات ومولدات ليبيا وزارة الموارد المائية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك