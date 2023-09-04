“أبوزريبة” يجتمع مع مدير الإدارة العامة للدعم المركـزي بالمنطقة الشرقية

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء، “عصام أبوزريبة “، في مكتبه بديوان الوزارة، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركـزيبالمنطقة الشرقية اللواء، “صلاح الخفيفي “.

وسلط أبوزريبة خلال الاجتماع الضوء على الوضع الأمني داخل مدينة بنغازي، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات الأمنية والجهود التيتبذلها الإدارة في تعزيز الأمن والسـلامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي انتهاكات قد تحدث.

و تطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في الإدارة في تنفيذ المهام المسندة إليها في دعم وتمكين مديريات الأمن فِي ضبط المُجرمينوَالمُخالفين للقَانون بِالمنطقة الشرقيّة.

واستمع أبوزريبة إلى شرح مُفصل مِن مُدير الإدارة حول تقدّم العمل وَالمهام التي تمَّ تنفيذها فِي جميع الفرُوع وَالمكاتب التَابعة للإدارة على مستوى التُراب الليبي، إضافة إلى المشاكل التي واجهت سيّر العمل.