“حماد” يصدر تعليمات ببدء أعمال الإعمار والصيانة في سلوق

الوطن|متابعات

زار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة الإعمار”حاتم العريبي” ، وعضو اللجنة، فرج اقعيم، مدينة سلوق غرب مدينة بنغازي لتقييم الاحتياجات في المنطقة ومتابعة أوضاع الخدمات.

وأثناء الزيارة الميدانية، أطلع رئيس مجلس الوزراء على حالة عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، واستمع إلى شكاوى سكان المنطقة بشأن الطرق المتهالكة.

وفي ختام الزيارة، أصدر “حماد” تعليمات ببدء أعمال إعادة الإعمار والصيانة في مدينة سلوق، وحل المشاكل التي تعاني منها المدينة، بالإضافة إلى صيانة عدد من المدارس والطرق.