“باتيلي” يناقش مع لجنة “5+5” الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً

الوطن|متابعات

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي،، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، حيث نوقشت التحديات الأمنية الحالية و الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وتناولت النقاشات أيضًا قضايا هامة مثل قضية المساءلة والحاجة الملحة إلى إقامة مؤسسات مركزية موحدة وشرعية في ليبيا من خلال عقد انتخابات شاملة وشفافة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الدولية المستمرة لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وإيجاد حلول للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد