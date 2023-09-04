“اللافي” يبحث مع “السفير الجزائري” تطورات المشهد السياسي في ليبيا

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، بديوان المجلس بطرابلس، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا سليمان شنين، تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيقتوافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين.

وأكد اللافي، على الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تمسك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع .

بدوره أكد السفير الجزائري على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي ليبي، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية، مشيداً بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.