“المنفي” و”الزادمة” يناقشان ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب

الوطن| رصد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واعضاء اللجنة المالية، بمدينة سبها، اليوم الأحد، ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب.

وناقش اللقاء عدداً من المواضيع التي تخص الأوضاع بمناطق الجنوب الليبي، ومتابعة ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب وآلية تنفيدها من أجل تحقيق تنمية للمشاريع المقترحة من الحكومة الليبية بالجنوب الليبي.

وأكد الزادمة على أن مناطق الجنوب بحاجة إلى زيادة مخصصات من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ كافة المشاريع التنموية المتوقعة ومعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه كافة المناطق خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين بمناطق فزان.