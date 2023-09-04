منخفض جوي وأمطار وزوابع رعدية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تغيير في حالة الطقس اليوم مع وصول منخفض جوي من مساء اليوم يصحبه امطار مع زوابع رعدية احيانا على عدد من المناطق .

وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على اغلب المناطق, بينما تتكاثر السحب اليوم على مناطق الجبل الأخضر لتشمل من يوم الغد معظم مناطق شمال ليبيا مع سقوط أمطار.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر بداية من مساء يوم الغد، مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة في أخر الأسبوع مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الواقعة شرق طرابلس.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31–35)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار لتشمل من يوم الغد معظم المناطق (الخليج-بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ.