الطقس في ليبيا.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب اليوم الإثنين على مناطق الجبل الأخضر لتشمل من الغد معظم مناطق شمال البلاد مع سقوط أمطار.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر بداية من مساء الغد، مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة في آخر الأسبوع مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الواقعة شرق طرابلس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا من الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار لتشمل من الغد معظم مناطق الخليج وبنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.