بويصير: وزير النفط قادر على تشكيل حكومة نظيفة يستحقها أهلنا

زعم المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن وزير النفط في حكومة الدبيةب، محمد عون، قادر على تشكيل حكومة نظيفة يستحقها أهلنا، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور عبر «فيسبوك»: “راجعت أسماء وزراء الحكومة الحالية، وسألت بعض الأصدقاء، لم أجد إلا وزيرا واحدا تتوافر فيه شروط العلم والمعرفة والجديه والأمانه ونظافة اليد والحرص على ثروة البلاد، وجرأته في المعارضة العلنية لكل الاتفاقيات التي عقدت على حساب مصلحة البلاد، كما أنه لم يظهر أي اهتمام بالسباق القائم على السلطة، ولم نراه يوما يحج شرقا وغربا وشمالا وجنوبا سعيا وراء أوهام الحكم والسلطة، وبالتالى يمكنه تشكيل حكومة تكنوقراط”، وفقا لقوله.

وأضاف “على الرغم أنه وزير للنفط؛ أي وزير مورد ليبيا الأساسي وحيث المليارات، إلا أن أحدا لا يمكن أن يذكر ما يعيبه ولا ما يمسه لا فى أمانته ولا إخلاصه لبلاده فهو ليس سمسارا يتربح من الوظيفة العامة، كما أنه تكنوقراط حقيقي فهو مهندس نفط خريج عام 1974، أي أنه خبير نفطي بخبره تقارب من نصف قرن، ولن يحتاج لمن يبحث وراءه إن كان مهندسا أم لا، فهو شخص جاد يعرفه القطاع كله ويعرف أن معاييره هي معايير مصلحة الوطن”، على حد وصفه.

وأضاف “أتحدث عن المهندس محمد عون، الذي أثق في كونه قادرا على الانتقال بهذا البلد من زمن حكومات الزقاطة والدفنقي والخداع والفساد، إلى حكومة يقوم عملها على العلم والمعرفه وصيانة الأمانه وحب الوطن، حكومة تكنوقراط نظيفة سوف تشجع جموع التكنوقراط المنزويين في الظل خوفا من أن يشوههم الفساد، تشجعهم على التشمير عن سواعدهم لدفع عربتنا إلى الأمام، وجعل ما مضى جزء من تاريخ أسود لابد من طيه”، بحسب حديثه.

وتابع “حكومة تقود البلد إلى الانتخابات وتعطينا أملا أن ليبيا ممكن أن تكون لها حكومة جادة وشفافة ونظيفة. نعم حكومة جادة ونظيفة يستحقها أهلنا. وتثبت أمام العالم أن ليس كل الليبيين سراقة ونذكرهم أن ليبيا فيها الكثير من الشرفاء”، وفقا لتعبيره.