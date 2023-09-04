تقلبات جوية واحتمال لسقوط الأمطار في مناطق الشمال

الوطن| متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأثنين وخلال اليومين القادمين، أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا مساء اليوم بتقلبات جوية تساهم في تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل من مساء يوم الغد خاصة في فترة نهاية الاسبوع من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار قد تكون جيدة مع خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى أقصى الشمال الشرقي خاصة الجبلالأخضر، مع رياح نشطة احياناً.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على الشمال الشرقي مابين (28-33)مْ، وتكون مابين (31-35)مْ على الشمالالغربي, بينما تسجل على الجنوب مابين (35-41)مْ، وتنخفض تدريجيا من يوم الغد على اغلب مناطق شمال ليبيا.