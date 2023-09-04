الرصد الجوي: تقلبات جوّية منتظرة بأغلب مناطق الشمال

أعلن المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة عن الوضع الجوّي السائد والمتوقع على ليبيا بداية من اليوم الإثنين وخلال اليومين القادمين.

وأفاد الرصد الجوي أن مناطق شمال شرق ليبيا تتأثر مساء اليوم بتقلبات جوية تساهم في تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل من مساء يوم الغد (خاصة في فترة أخر الاسبوع الأربعاء-الخميس والجمعة) من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار قد تكون جيدة مع خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى أقصى الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر، ورياح نشطة أحيانا.

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على الشمال الشرقي مابين (28-33)مْ، وتكون مابين (31-35)مْ على الشمال الغربي, بينما تسجل على الجنوب مابين (35-41)مْ، وتنخفض تدريجيا من يوم الغد على اغلب مناطق شمال ليبيا، وفق المركز الوطني للأرصاد الجويّة.