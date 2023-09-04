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ليبيا.. إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء لإدارة العمليات المصرفية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، وفاء الكيلاني، إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية؛ لبدء صرفها للمستفيدين.

والخميس الماضي، أكدت الكيلاني إصدار أكثر من مليون بطاقة “إيفاء” رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

وخلال اجتماعه السابع للعام 2023 في طرابلس، الخميس الماضي، دعا مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.






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صحيفة الشاهد الليبية

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