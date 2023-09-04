باثيلي: اتفقت مع تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، إنّه اتفق مع رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

والتقى باثيلي تكالة الأحد في طرابلس برفقة نائبيه ومقرر المجلس.

وأضاف باثيلي، عبر موقع “إكس” إنّه تمّ التشديد على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.