مباحثات مصرية ليبية لحل مشكلات التجارة البينية

بحثت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، شذر الصيد، مع رئيسة قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واتفق الطرفان خلال لقاء في العاصمة الإدارية الجديدة المصرية، أمس الأحد، على وضع آلية مشتركة لحل مشكلات التجارة البينية بين الدولتين، والعراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ امساعد – السلوم.

وأشارت شذر الصيد إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وضرورة تنفيذها لتسهيل حركة السلع وتنقل الأفراد والشركات والمستثمرين، وزيادة حجم التبادل التجاري، منوهة بضرورة التزام المنتجات المصرية المصدرة بمواصفات والمعايير المعتمدة في ليبيا.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت الوصال أن ليبيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، منوهة باجتماع مجلس الوزراء المصري في العام 2018 تحت عنوان “تسهيل العلاقات التجارية مع ليبيا”.

وأشارت إلى بعض المشكلات لدى الجانب الليبي مثل تأخر دخول السلع عبر المنفذ نظرا لعمليات الصيانة والتطوير، التي جرى الانتهاء منها أخيرا، ووعدت بأن تدرس وزارة التجارة المصرية مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري، كما سيجرى العمل على تفعيل الاتفاقيات بشأن الاعتراف بشهادة المطابقة المتبادلة بين الطرفين.

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وحضر اللقاء من الجانب الليبي مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة والملحق التجاري بالسفارة الليبية ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق ومن الجانب المصري رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية ومدير عام الاتفاقيات التجارية ومدير إدارة الدول العربية ومسؤول ملف ليبيا بوزارة التجارة والصناعة المصرية.