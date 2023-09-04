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الحويج يبحث مع وزير الخارجية السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

بحث وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مع وزير الخارجية بجمهورية السودان علي الصادق في اتصال هاتفي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الحويج بأن عدم الاستقرار في السودان يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا، متمنيًا انتهاء الأزمة وعودة المهجرين وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.

وأبلغ الوزير السوداني تحياته إلى الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى  أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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الوطن الليبية

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