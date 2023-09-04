النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول بارز بوزارة الخارجية

أمرت النيابة العامة بحبس القائم بأعمال البعثة الليبية لدى الأرجنتين على ذمة التحقيق بتهمة سوء استعمال منصبه.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك” أن النيابة العامة حققت في واقعة إساءة استعمال الوظيفة المنسوبة إلى مسؤول البعثة.

وبين المكتب أن التحقيقات كشفت احجام المسؤول عن إجراء اعتماد المراقب المالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية؛ واستمراره على هذا النحو بعد انفصام رابطته الوظيفية.

وأضاف المكتب أن المحقق أمر بعد الانتهاء استجواب المسؤول بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وشرع في إجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة.