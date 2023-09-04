وليد اللافي: أرى النور في آخر النفق

عبر وليد اللافي وزير الدبيبة لشؤون الاتصال السياسي، عن سعادته بفعاليات ليالي طرابلس، وقال إنها “النبض الحقيقي الذي يدل على حياة العاصمة وبهاء لياليها”.

أضاف في تدوينة على حسابه بموقع إكس “حضرت الجودة في اللقاءات الثقافية بالليالي انطلاقا من الوعي بالكنز الإنساني الفكري الكبير الذي يختزنه الوجدان، وكان تنوع هذه الفعاليات ( ندوات ومحاضرات وأمسيات وحواريات ونقاشات حول الكتب الجديدة والأصوات الثقافية من الأجيال المختلفة )؛ كان هذا التنوع جريانا متدفقا لنهر الثقافة الذي يترك خلفه الزرع والزهر والثمر والشجر، فينمو المجتمع بالكتاب والكتابة والحوار ليصبح مستقرا والأمل سماؤه وبناؤه وضميره”.

وتابع قائلًا “التقينا ونلتقي في الليالي بموضوعات مهمة ناقشها مثقفونا الليبيون مثل الترجمة والتفوق والسيرة والريادة وتاريخ الرموز القديمة ودلالاتها وذاكرة الناس والمدينة والآثار الحضارية والذكاء الاصطناعي، وكان أن سنت سنة العرفان والتقدير والتكريم لرواد ومؤثرين أفنوا عمرهم من أجل الوطن وتنويره ورفع شأن إنسانه في الأدب والفنون والبحث والإعلام، فكانوا هم وآخرون كثر سيكرمون لأنهم يستحقون الشعلة التي تؤكد أن النور آخر النفق سيشع ويبعث الفرح الكبير” وفق تعبيره.