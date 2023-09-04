الحويج يبحث مع وزير الخارجية السودانية تعزيز العلاقات بين ليبيا والسودان

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بحث، وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، هاتفيًا مع وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين.

وشدد الجانبان، على أن العلاقات الأخوية لا تحتاج إلى تأكيد.

وأعرب الحويج على أمله في انتهاء الأزمة وعودة المهجرين وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان الشقيق، خاصةً وأن عدم الاستقرار يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

وفي نهاية الاتصال أبلغ الوزير السوداني تحياته إلى الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.