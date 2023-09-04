ليبيا الان

أوحيدة: حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي ومجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أنه من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات حتى وإن تم دمجها  مع الحكومة المكلفة من البرلمان مع أن الدبيبة يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، لكن البعض يدفع نحو الدمج على ألّا يكون على رأسها، إذ حكومته المنتهية لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أوحيدة إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق مع الملاحظات، مشيراً إلى أن هناك اتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات.

الوسوم

جبريل أوحيدة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك