أوحيدة: حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي ومجلسي النواب والدولة

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أنه من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات حتى وإن تم دمجها مع الحكومة المكلفة من البرلمان مع أن الدبيبة يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، لكن البعض يدفع نحو الدمج على ألّا يكون على رأسها، إذ حكومته المنتهية لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أوحيدة إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق مع الملاحظات، مشيراً إلى أن هناك اتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات.