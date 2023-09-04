مديرية أمن طرابلس تصدر تحذيراً شديداً لعناصرها المتغيبين وتلوح بهذه الإجراءات

طالبت مديرية أمن طرابلس، كافة عناصرها من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل،الالتحاق باعمالهم وتسوية اوضاعهم الادارية،محذرة من إتخاذ إجراءات ضدهم.

وأكدت المديرية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”،الحرص على تلافي الوقوع في أي إجراء إداري أو مالي مخالف للقانون.مشيرة إلى استنادها إلى نصوص المادتين 37-128 من قانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشان هيئة الشرطة والقاضيتين بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون أذن، وباعتباره مستقيلا إذا تغيب بغير عذر مدة 45 يوم غير متصلة أو تغيب مدة 30 يوم متصلة أو إذا صدر بشانه قرار نقل أو ندب أو تكليف وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يوم من إعلانه.

وحذرت المديرية من أنه لن يتم تمكين أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل والذين تجاوزت مدة غيابهم 30 يوم ولم يتم البث في امرهم من قبل مجالس التحقيق في واقعة تغيبهم.

ودعت الأعضاء المتغيبين إلى اعتبار هذا الإعلان فرصة لتسوية اوضاعهم الادارية،مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل داخل مكونات المديرية وتنفيذا للأوامر المستديمة وتطبيقا للقانون.