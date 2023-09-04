ليبيا.. باتيلي ورئيس مجلس الدولة يتفقان على استكمال الإطاري القانوني للانتخابات

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأحد في طرابلس، بحضور أعضاء مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وشدد الطرفان، خلال لقاء عقد أمس الأحد في العاصمة الليبية طرابلس، على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك بأن اللقاء بحث ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة «6+6»، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.