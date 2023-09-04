الصلابي: الفتوى صناعة وفن والعقلاء يحترمون أهل الاختصاص

رأى أسامة الصلابي، القيادي الليبي بتنظيم الإخوان وشقيق علي الصلابي، أن الفتوى صناعة وفن والعقلاء يحترمون أهل الاختصاص، بحسب تعبيره.

وقال الصلابي، في منشور عبر «فيسبوك»: “الفقيه المتمكن لا يخضع لضغوط الجماهير وردود الفعل الآنية، بل يسعى في تقدير المصالح والمفاسد انطلاقاً من رؤيته للواقع ومآلاته؛ مُمْسِكا بزمام النظرة الكلية الشمولية ولا يغوص في التفاصيل الآسرة والعواطف الجامحة”، وفقا لوصفه.

وأضاف “تمامًا كما يعمل الجرّاح الكبير عندما يجري عمليّة جراحيّة كبرى في جسد منهك، فخوفه وقلقه من فشل العمليّة يدفعه إلى تكوين فريق من الأطباء أصحاب الاختصاصات ذات العلاقة، ليتمّ تشخيص الحال على نحو مقنع وجيد، وهذا يجعله يختار الإجراء المناسب للعملية”، على حد قوله.

وتابع “مثل هذا مطلوب عمله عند اصدار حكم أو فتوى في قضيّة كبرى، فالفتوى صناعة وفنٌ وممارسة، والعقلاء يحترمون أهل الاختصاص ولا يلتفتون إلى الذين يضربون في كل نازلة بسهم ويتكلمون في كل شيء، فشتّان بين من عركته الأيام وصنعته السنون وملكَ جودة القريحة وبين ذلك العابر الذي تتحكم فيه ردود الأفعال والأحكام المسبقة،يجيد الكلام والتبرير ولكنّه لا يحسن النظر في عواقب الأمور”، بحسب حديثه.