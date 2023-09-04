أهرام أون لاين: الدبيية لن يرحل قريبًا وحصل على وقت كاف ليستعد إلى الجولة التالية

ليبيا – أكد تقرير تحليلي وجوب اتخاذ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة سلسلة إجراءات عاجلة لمواجهة حالة النقمة المتزايدة عليه.

التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد رجح تمكن الدبيبة في احتواء هذه الحالة من خلال تعديل حكومي يشمل أشخاصًا مقبولين لدى بعض خصومه إلا أنه سيحتاج للمناورة بسرعة.

وأضاف التقرير إن هذه المناورة مطلوبة في ضوء عمليات إعادة التنظيم الأخيرة بين بعض أصحاب المصلحة المهمين من شرق ليبيا وغربها وجنوبها بعد أن حققوا مكاسب ضد معسكر الدبيبة فمن المحتمل أن يعرض عليهم بعض المناصب الوزارية الرئيسية.

ووفقًا للتقرير لم ينجح الضغط الشعبي حتى الآن سوى في دفع الدبيبة لإقالة وزير خارجيته المُطبعة مع إسرائيل ما يعني أن عديد الساسة سوف يضعون أعينهم على هذا المنصب في وقت لا يبدو أنه من المرجح أن يرحل فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال في أي وقت قريب.

واختتم التقرير بالإشارة لحصول الدبيبة على وقت كاف لتعديل أوراقه والاستعداد للجولة التالية.

ترمة المرصد – خاص