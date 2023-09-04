المبعوث الأممي: نحتاج لاستكمال إطار قانوني للانتخابات الليبية قابل للتنفيذ

أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ.

وبحسب تغريدة لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبر منصة إكس، أكد باتيلي والسايح دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأطلع السايح، المبعوث الأممي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

وأشاد المبعوث الأممي بالتزام المفوضية العليا للانتخابات لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية في ليبيا.

وأجرى باتيلي عدة لقاءات أخيرا، من بينها لقاءين مع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.