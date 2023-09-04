أوحيدة: من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات حتى وإن تم دمجها مع الحكومة المكلفة من البرلمان وفق بعض الرؤى، فالدبيبية يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، لكن البعض يدفع نحو الدمج على ألا يكون على رأسها الدبيبة”.

وأضاف “اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق مع الملاحظات، وهناك اتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات”.