حكومة الوحدة تعدل عن رفض تعيين الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي في ليبيا

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تراجعت حكومة الوحدة عن رفض تعيين الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة “أدن-كرونوس” الإيطالية.

وبحسب الوكالة، فبعد أن أعلنت حكومة الوحدة في الأيام الماضية عدم رغبتها في الموافقة على الدبلوماسي الإيطالي لأسباب غير محددة، أعلنت، اليوم، عبر السفير الليبي في روما، محمد يونس، قبولها التعيين.

وأوضح السفير أن المذكرة الشفهية بشأن رفض أورلاندو استندت إلى “معلومات لا أساس لها من الصحة”، وبالتالي، بعد طلب التوضيحات، اعتقد أنه يمكن أن يعطي الضوء الأخضر للتعيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر في طرابلس، قولها إن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، سيضطر إلى التراجع لتجنب المزيد من الضعف، بعد الانتقادات القوية للغاية التي لا يزال يتلقاها بالفعل بشأن قضية اللقاء بين وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.