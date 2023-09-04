وزير الداخلية الليبية يجتمع مع مسؤولين أمنيين في بنغازي لمناقشة الأداء والتحديات

الوطن|متابعات

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم مع عدد من المسؤولين الأمنيين في بنغازي خلال اجتماع شمل مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اللواء الشريف قويدر، ورئيس صندوق الرعاية في المنطقة الشرقية، اللواء عبد الحميد عبد الله، ومدير إدارة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء المهدي بيانكو، ورئيس إدارة الصندوق، اللواء نوري الساعدي.

وتم خلال الاجتماع تقييم أداء كل جهة ومناقشة التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات المتحققة في هذه الجهات وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق أهدافها بشكل فعال، وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، تمت مناقشة آليات تحسين البرامج والخدمات المقدمة من الصندوق الرعاية، بهدف تلبية احتياجات الأفراد وتوفير الدعم المناسب لهم.

كما تم تبادل التوجيهات السياسية لتعزيز العمل وتحقيق الأهداف الرامية إلى النهوض بالقطاع الأمني وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية.