البخبخي: ليبيا لم تعرف الدولة منذ الاستقلال إلى اليوم 

قال يوسف البخبخي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن ما شهدته ليبيا بعد الاستقلال كان مشروع دولة، وأن البلاد حتى الآن لم تصنع بها دولة كما ينبغي.

كتب قائلًا على فيسبوك “ربما فى هذا الضجيج يحق لنا أن نتسائل، هل سنصحو يوماً على ضجيج سياسي فحواه، مركزية القضية الليبية، ليبيا لم تصنع فيها دولةً بعد، الاستقلال كان مشروع دولة، ليبيا لم تصنع فيه أمة كذلك، الإستقلال بدوره كان مشروع أمة”.

أضاف قائلًا “دع عنك عقود سوداء من التدمير الممنهج لما بذره ذلك الإستقلال، ولكن فيما يبدو أن كل ذلك ليس بقضية لقاطنى هذه الأرض وساكنتها. عيونهم شاخصة هناك بعيداً عن هذه الأرض، هي عيون مستلبة أو مسحورة ربما، غير أنه من المؤكد هي ليست عيوناً ليبيةً، وحتى تستنبت هذه الأرض عيونهاً، عندئذ ربما يحق لنا الحديث عن شعب ليبي ونخب ليبية، وربما قضية ليبية” وفق تعبيره.