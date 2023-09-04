السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتجابات عماد السايح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

وبين باتيلي عبر صفحته بموقع “إكس” أنه والسايح أكدا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأطلع السايح باتيلي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

وأثنى باتيلي على المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية.