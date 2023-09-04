الحويج: عدم استقرار السودان يلقي بظلاله على ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية السودان علي الصادق علي أن عدم استقرار السودان يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أعرب عن أمله في أنتهاء الأزمة وعودة المهجرين وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، خاصةً بأن عدم الاستقرار يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

وأكد وزير الخارجية السوداني خلال الاتصال الهاتفي أهمية التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات.