بن صالح: المنقوش لم تتخذ أي احتياطات للإبقاء على سرية اللقاء

قال سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن المناورة السياسية للخروج من مأزق سياسي تشبه إلى حد كبير المناورة القتالية في ساحة الحرب للخروج من وضع عملياتي خطير، وكلا المناورتين تحتاجان إلى قيادة حكيمة، وذلك في معرض تعليقه على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل.

وتابع في تدوينة بفيسبوك “ما حدث في روما كان وقعة سياسية خطيرة لحكومة الدبيبة، فقد كانت قراءات وزيرة الخارجية لدعوة اللقاء بالصهيوني خاطئة، فانساقت وراء التطمينات التي قُدمت لها دون أن تتخذ أي احتياطات للابقاء على سرية اللقاء، ودون أن تكون لها خطة بديلة في حال تسرب خبر اللقاء للاعلام لتستطيع تفنيد الخبر أو تصحيحه أو تبريره” وفق تعبيره.

أضاف “ولذلك وجدت حكومة الدبيبة نفسها عاجزة عن الظهور اعلامياً للتحدث إلى مواطنيها لتبين لهم موقفها مما حصل في روما. في مثل هذه المواقف تظهر كفاءة عميد الدبلوماسية لأي دولة، فهو المسؤول وقبل حتى الرئيس نفسه عن قيادة المناورة السياسية في المواقف الحرجة التي تتعرض لها سياسة البلد، وهذا بصراحة ما تفتقده وزيرة الخارجية الليبية، حتى أنني اعتقد أنها لم تحط نفسها بخبراء في المجالات السياسية لتستنير بآرائهم أو تستمع لتحذيراتهم على ما تنوي اتخاذه من خطوات في طريق العلاقات الدولية” وفق تعبيره.